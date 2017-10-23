Для выступления 48-летняя артистка выбрала вызывающий комплект из ярко-красного латекса - мини-шорты и лиф - и украшенные стразами ботфорты на высоких каблуках в тон.
ФОТО, ВИДЕО: Джей Ло выступила в очень откровенном наряде из латекса
Foto: Vida Press
Американская певица Дженнифер Лопес выступила на благотворительном концерте Tidal X Brooklyn в весьма откровенном наряде.
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