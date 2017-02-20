Еще совсем недавно актриса отражала нападки комментаторов соцсетях, критиковавших ее за недостаточно упругую грудь. В ответ на упреки Бледанс говорила, что такова природа, ведь она кормила грудью двоих детей. Однако на днях она продемонстрировала свой бюст, над которым явно поработали специалисты по пластической хирургии. Впрочем, Эвелина и не скрывает, что сделала маммопластику.

"Я себе представила белые майки, в которых буду ходить. И наконец сбылась мечта режиссёров, которые всю жизнь просили, чтобы была мокрая майка на мне. Я им раньше отвечала: "Смысл в этой майке, если у меня лифчик с подушками?" Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин!

Смотрю на своих коллег и понимаю, что грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан. Во-первых, наконец приму предложение сняться для мужского журнала. Раньше я фотографировалась только в купальнике, грудь никогда не показывала. Настал момент! Я же когда-то говорила, что снимусь обнаженной после 50!" - прокомментировала свое решение актриса.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 1, 2017 at 4:50pm PST





A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 8, 2017 at 11:18am PST





A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 8, 2017 at 12:52pm PST





A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 15, 2017 at 1:11am PST





A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 18, 2017 at 9:29am PST



