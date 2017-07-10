Как уже сообщалось, сейчас юморист и его семья отдыхают в Юрмале. Судя по публикациям, Алла Пугачева проводит много времени в компании Лаймы Вайкуле. И обе они стали героинями нового видео Галкина, в котором собирают на берегу залива "выброшенные морем" продукты, устраивают пикник в дюнах и приглашают всех в Юрмалу.
Еще один свежий ролик Галкин посвятил знаменитостям, которые любят хвастаться своими полетами на частных самолетах. При этом отповедь хвастливым звездам он сделал от лица Владимира Жириновского.