Как уже сообщалось, сейчас юморист и его семья отдыхают в Юрмале. Судя по публикациям, Алла Пугачева проводит много времени в компании Лаймы Вайкуле. И обе они стали героинями нового видео Галкина, в котором собирают на берегу залива "выброшенные морем" продукты, устраивают пикник в дюнах и приглашают всех в Юрмалу.

Еще один свежий ролик Галкин посвятил знаменитостям, которые любят хвастаться своими полетами на частных самолетах. При этом отповедь хвастливым звездам он сделал от лица Владимира Жириновского.

Дамысдюн. Дарыморя #лаймалла #алла #лайма @laima_vaikule_official @alla_orfey A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 9, 2017 at 10:37am PDT

Жириновский жжёт. Звёздам с понтами на частных самолётах посвящается! #максимгалкин A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 7, 2017 at 9:11am PDT