ФОТО, ВИДЕО: Легенды подиума 90-х произвели фурор на показе Versace

DELFI Showtime |





Foto: Vida Press В конце прошлой недели в Милане прошел показ новой коллекции Донателлы Версаче, посвященный памяти ее брата Джанни Версаче, трагически погибшего 20 лет назад. Кульминацией презентации стал выход легендарных топ-моделей 90-х годов прошлого века. Появление на подиуме звезд модельного бизнеса вызвало настоящий фурор. Среди них были Карла Бруни, Клаудиа Шифер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Хелена Кристенсен.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.