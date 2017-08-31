В течение нескольких дней дом Дианы и Кенсингтонский дворец утопали в цветах и свечах, а люди, которые очень любили принцессу, часами стояли в очередях, чтобы подписать книгу с соболезнованиями. Британцы называли ее The people's Princess - народной принцессой.
ФОТО, ВИДЕО: Мир вспоминает принцессу Диану, погибшую 20 лет назад(1)
Foto: Vida Press
31 августа 2017 года исполняется 20 лет со дня смерти принцессы Дианы, трагически погибшей в возрасте 36 лет в автокатастрофе в Париже. Вместе с Дианой в машине в тот момент находились ее друг Доди аль-Файед и водитель.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.