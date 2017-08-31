В течение нескольких дней дом Дианы и Кенсингтонский дворец утопали в цветах и свечах, а люди, которые очень любили принцессу, часами стояли в очередях, чтобы подписать книгу с соболезнованиями. Британцы называли ее The people's Princess - народной принцессой.