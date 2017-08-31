ФОТО, ВИДЕО: Мир вспоминает принцессу Диану, погибшую 20 лет назад

Foto: Vida Press

31 августа 2017 года исполняется 20 лет со дня смерти принцессы Дианы, трагически погибшей в возрасте 36 лет в автокатастрофе в Париже. Вместе с Дианой в машине в тот момент находились ее друг Доди аль-Файед и водитель.