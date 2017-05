За несколько дней до этого американское издание Newsweek посвятило целую статью тому, как первая леди США Мелания Трамп отказалась взять за руку своего супруга в аэропорту Тель-Авива. По мнению журналистов, действия Мелании могут объясняться некой "загадочной причиной". Они также предположили, что испортить настроение первой леди США могла турбулентность на борту самолета во время полета. Поскольку на официальных мероприятиях Трампа сопровождают журналисты, этот инцидент также попал в кадр и в очередной раз получил широкое обсуждение в соцсетях.

Looks like Melania doesn't want to even hold hands with Donald Trump.

Notice how she slaps his hand away.

Not a good sign from the wife. pic.twitter.com/YeazsFUXav— Red T Raccoon (@RedTRaccoon) May 22, 2017