



За несколько дней до этого американское издание Newsweek посвятило целую статью тому, как первая леди США Мелания Трамп отказалась взять за руку своего супруга в аэропорту Тель-Авива. По мнению журналистов, действия Мелании могут объясняться некой "загадочной причиной". Они также предположили, что испортить настроение первой леди США могла турбулентность на борту самолета во время полета. Поскольку на официальных мероприятиях Трампа сопровождают журналисты, этот инцидент также попал в кадр и в очередной раз получил широкое обсуждение в соцсетях.

Looks like Melania doesn't want to even hold hands with Donald Trump. Notice how she slaps his hand away. Not a good sign from the wife. pic.twitter.com/YeazsFUXav— Red T Raccoon (@RedTRaccoon) May 22, 2017





Фотографии, где супруги могли бы держаться за руки, но не делают этого, все чаще появляются в различных средствах массовой информации:

Эти два случая — далеко не первые, которые широко обсуждались в социальных сетях и СМИ за время президентства Дональда Трампа. Первые предположения о том, что в отношениях пары не все гладко, появились сразу после инаугурации. Тогда соцсети взорвал хэштег #SadMelania ("грустная Мелания"). Самой популярной гифкой стала картинка, где Дональд Трамп поворачивается к супруге, а она в ответ демонстративно улыбается ему. Как только он отворачивается, выражение лица первой леди стремительно меняется, становясь даже не грустным, а озлобленным.

Slightly higher quality gif of "the frown" #freemelania pic.twitter.com/h1ShuGGdZT— 19th Of Brumaire (@delmoi) January 23, 2017





Стоит отметить, что под хэштегом #SadMelania появилось множество других постов, где женщина выглядит действительно опечаленной.





26 апреля произошел еще один инцидент, позволивший СМИ предположить, что в отношениях между супругами Трамп не все гладко. Американский лидер поздравил свою супругу с днем рождения не лично, а в Twitter.





При этом сама Мелания относится к шуткам по поводу их отношений с Трампом с юмором. Например, она лайкнула шутку американского актера и продюсера Энди Остроя о том, что единственную стену Трампу удалось построить между собой и супругой.

Ситуацию усугубляет тот факт, что супруги не живут вместе. Трамп, как и положено президенту, живет в Белом доме в Вашингтоне, а Мелания – в Нью-Йорке. Официальной причиной, по которой первая леди не живет с супругом – их сын, которого они не хотят подвергать стрессу из-за смены школы.

Раздельное проживание четы вызывает в американском обществе огромное негодование, так как налогоплательщикам приходится оплачивать огромные расходы на отдельную охрану для первой леди. Так, более 500 000 американцев подписали петицию с требованием к супруге президента США Мелании Трамп переехать к мужу в Белый дом в Вашингтоне или самой оплачивать расходы на свою охрану. По данным городским полицейским управлением Нью-Йорка, охрана семьи президента обходится налогоплательщикам ежедневно в сумму от 127 тысяч до 146 тысяч долларов, пишет Independent.