Фото и видео предложения руки сердца, которое Папунаишвили сделал итальянскому стилисту Салиме, хореограф опубликовал в соцсетях.

"Сегодня особенный день в моей, нашей жизни. Спасибо вам огромное за теплые поздравления", – подписал один из снимков Папунаишвили.

Сказала ДА! Давно так не волновался)) Я счастлив!❤️💍

A post shared by Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) on May 12, 2017 at 12:24pm PDT