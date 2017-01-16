19-летняя Ирина Коган вышла замуж за своего ровесника, британца Дэниела Кенвэя, с которым она познакомилась в Лондоне, где в настоящий момент учится.

Два года назад дедушка невесты Валерий Коган входил в список богатейших людей России по версии Forbes, тогда его состояние оценивалось в 2,5 миллиарда долларов. В 2015-16 годах в рейтинг он не попал, но, судя по свадьбе его внучки, с благосостоянием у него все более чем хорошо. По сообщениям СМИ, Коганам принадлежит самый дорогой особняк в районе Майами Indian Creek Island - российский бизнесмен заплатил 47 миллионов долларов за дом и 21 миллион за прилегающую к нему территорию, отмечает Life.

По сообщениям СМИ, свадьба Ирины Коган прошла в фешенебельном лондонском отеле The Landmark London. Специальными гостями торжества были как высокопоставленные лица, так и российские знаменитости, а также мировые звезды: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, Никита Михалков, Антонио Бандерас, Элтон Джон, Мэрайя Кэри.