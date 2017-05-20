ФОТО, ВИДЕО: Свадьба Пиппы Миддлтон стала сенсацией

Официальное вступление в брак Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса стало важным событием не только в их жизни. За церемонией пристально следили все модные журналы и таблоиды Великобритании. Накал страстей вокруг снимков со свадьбы оказался таким большим, что эксперты не сомневаются, какую церемонию миллионы девочек по всему миру будут брать в пример, мечтая о своем бракосочетании.

В частности, огромное внимание было уделено платью невесты. Даже самые строгие модные критики сошлись во мнении, что чувство стиля – неотъемлемая черта семьи Миддлтон, и Пиппа выбрала платье, полностью соответствующее моменту и грозящее стать новым каноном в свадебной моде. Одним фактом своей свадьбы Пиппа Миддлтон может устроить модную революцию, причем не только в Великобритании, но и по всему миру.

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Истоки ее вдохновения долго искать не пришлось – эксперты считают, что строгость и элегантность наряда Пиппа подсмотрела у своей сестры Кейт. Впрочем, той по рангу полагался несколько более пышный наряд, что при создании свадебного образа, без всяких сомнений, было учтено.

Высочайшие гости собрались на церемонии в церкви Святого Марка в деревне Энглфилд графства Беркшир. К алтарю невеста шла в сопровождении детей принца Уильяма и герцогини Кейт – трехлетнего Джорджа и двухлетней Шарлотты. Сама принцесса выбрала для себя светлый наряд с экстравагантной шляпкой. Ее муж – принц Уильям – отличился светло-голубой жилеткой. Его младший брат Гарри выбрал жилет кремового цвета.