Об этой истории в соцсетях рассказал пользователь Олег Тегати. По его словам, спасательная операция посреди Ленинградского проспекта заняла почти три часа.

Каким-то образом семейство диких уток с девятью утятами оказалось посреди оживленной трассы. К счастью, их заметил водитель джипа. Поначалу вместе с другом они выловили всех утят из-под машины и засунули их в багажник. Однако поймать их родителей было не так-то просто. Другие автомобилисты, а также полицейский, заметив происходящее, тоже присоединились к спасательной операции. Пришлось даже бежать за сачками в рыболовный магазин.

Селезня пытались поймать на утенка, однако "папаша" вел себя достаточно агрессивно, когда на него кто-то замахивался сачком. Словом, операция была длительная и непростая. Позже выяснилось, что утка-мама оказалась с номерком на лапе. В итоге, когда все утиное семейство удалось собрать вместе, неравнодушные автомобилисты отвезли их в зоопарк. Там выяснилось, что утка была помечена ими, но отпущена на волю. Вскоре всю семью "определили" на Химкинском водохранилище.

Пользователь, который рассказал эту историю и опубликовал фото с места событий, признался: только дома — "к своему стыду и позору" — понял, что возглавлял спасательную операцию знаменитый актер Владимир Машков.