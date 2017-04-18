В момент, когда семья президента стояла на балконе перед собравшейся публикой, зазвучал гимн. В этот момент принято прикладывать правую руку к сердцу, однако Трамп отчего-то замешкался. Но первая леди тут же спасла ситуацию, слегка стукнув его по руке, чтобы напомнить об этикете.
ФОТО, ВИДЕО: Жена спасла Дональда Трампа от очень неловкой ситуации(1)
Foto: AFP/Scanpix
Во время традиционного празднования Пасхи в Белом доме президент США Дональд Трамп чуть не допустил досадную оплошность, но, к счастью, его спасла супруга Мелания.
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