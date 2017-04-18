В момент, когда семья президента стояла на балконе перед собравшейся публикой, зазвучал гимн. В этот момент принято прикладывать правую руку к сердцу, однако Трамп отчего-то замешкался. Но первая леди тут же спасла ситуацию, слегка стукнув его по руке, чтобы напомнить об этикете.