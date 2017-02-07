ФОТО: Внучку Софии Ротару признали лучшей моделью Украины

DELFI Showtime |





Foto: instagram.com/sofialookbook 15-летняя Соня Евдокименко, внучка знаменитый певицы Софии Ротару дебютировала как модель всего год назад, но уже добилась заметных успехов. Сейчас девушка участвует в модных показах и снимается для обложек глянцевых журналов. А на днях Соня была удостоена титула лучшей модели в рамках модного мероприятия Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize.

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