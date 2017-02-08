Артистка нередко публикует фото и видео в бикини и без, лишь слегка прикрывая интимные места, а также демонстрирует свою регулярную процедуру - купание в ледяной купели. На этот раз балерина показала, как прыгает в сугроб после бани.

Сразу после бани- в снег! A photo posted by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 6, 2017 at 12:04pm PST