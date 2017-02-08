Артистка нередко публикует фото и видео в бикини и без, лишь слегка прикрывая интимные места, а также демонстрирует свою регулярную процедуру - купание в ледяной купели. На этот раз балерина показала, как прыгает в сугроб после бани.
ФОТО: Волочкова искупалась в сугробе голышом(5)
Foto: instagram.com/volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам в соцсетях свои зимние забавы.
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