Фотографию, на которой подписчики с трудом узнали Хромченко, она опубликовала в своем профиле Instagram. При этом, упредив высказывания всех, кто считает, что очки портят ее внешность, она отметила, что без них она очень плохо видит.
Это не первый снимок, на котором поклонники с трудом узнают российскую гуру стиля. Ранее Хромченко уже публиковала свой юношеский снимок, где ей всего 17. Тогда некоторые из подписчиков высказали предположение, что в жизни женщины не обошлось без пластических операций.
🇷🇺👇🏻🇺🇸It's me by @isxakov for @allure_russia 🇷🇺Подходят ли очки к вечернему платью? И другие важные вопросы из области дресс-кодов 1 марта на моем мастер-классе #ДрессКодыУспеха2017 в @gum_ru ... А без очков, дорогие мои, я вас, конечно, люблю, но не вижу. Фото: @isxakov для @allure_russia Экстеншны: @Todchukstudio Макияж: @ernest_mutaniol для @chanelofficial #ЭтоЧтоВы #ВасНеУзнать #ВолосыПриставила #БезОчковВамЛучше #ВОчкахТожеХорошо #НаденьтеЛинзы #СделайтеОперацию #ВОчкахЛучше #ОчкиЭвелиныХромченко #evelinafashionschool