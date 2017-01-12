Фотографию, на которой подписчики с трудом узнали Хромченко, она опубликовала в своем профиле Instagram. При этом, упредив высказывания всех, кто считает, что очки портят ее внешность, она отметила, что без них она очень плохо видит.

Это не первый снимок, на котором поклонники с трудом узнают российскую гуру стиля. Ранее Хромченко уже публиковала свой юношеский снимок, где ей всего 17. Тогда некоторые из подписчиков высказали предположение, что в жизни женщины не обошлось без пластических операций.



