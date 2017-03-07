И действительно, в профиле актрисы в Instagram появились снимки, на которых ее губы уже совсем не те. Впрочем, не стоит волноваться, изменения во внешности понадобились Котийяр для новой роли в фильме "Рок-н-ролл", который снимает ее партнер, актер Гийом Кане.
ФОТО: Зачем Марион Котийяр сделала губы "уточкой"?
Foto: instagram.com/marioncotillard
Французская актриса, активно работающая в Голливуде, Марион Котийяр сильно изменилась, пишет журнал People.
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