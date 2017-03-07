Французская актриса, активно работающая в Голливуде, Марион Котийяр сильно изменилась, пишет журнал People.

И действительно, в профиле актрисы в Instagram появились снимки, на которых ее губы уже совсем не те. Впрочем, не стоит волноваться, изменения во внешности понадобились Котийяр для новой роли в фильме "Рок-н-ролл", который снимает ее партнер, актер Гийом Кане.

A post shared by @marioncotillard on Mar 6, 2017 at 3:11pm PST

A post shared by @marioncotillard on Mar 6, 2017 at 3:10pm PST