Снимками с вечеринки Замуэле традиционно поделилась в соцсетях, где публикует фотоотчеты о своих развлечениях и путешествиях.
ФОТО: Жена самого богатого человека Латвии блеснула на вечеринке Каннского кинофестиваля(4)
Foto: Instagram.com/santazamuele/
Супруга главы правления ABLV Bank Олега Филя, которого называют самым богатым человеком Латвии, Санта Замуэле была в числе гостей благотворительного вечера amfAR Gala, прошедшего в рамках Каннского кинофестиваля.
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