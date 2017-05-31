ФОТО: Жена самого богатого человека Латвии блеснула на вечеринке Каннского кинофестиваля

DELFI Showtime |





Foto: Instagram.com/santazamuele/ Супруга главы правления ABLV Bank Олега Филя, которого называют самым богатым человеком Латвии, Санта Замуэле была в числе гостей благотворительного вечера amfAR Gala, прошедшего в рамках Каннского кинофестиваля. Снимками с вечеринки Замуэле традиционно поделилась в соцсетях, где публикует фотоотчеты о своих развлечениях и путешествиях. A post shared by Rockstar (@santazamuele) on May 26, 2017 at 6:37am PDT

59 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.