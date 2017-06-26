На днях Санта опубликовала несколько снимков, сделанных на Сардинии, где она сейчас отдыхает. Среди прочих в блоге появилась фотография Замуэле в красном купальнике.
ФОТО: Жена самого богатого человека Латвии показала себя в купальнике(2)
Foto: Instagram.com/santazamuele/
Санта Замуэле, экс-редактор латвийского Cosmopolitan и супруга председателя совета ABLV Bank Олега Филя, лидирующего в списке самых богатых людей нашей страны, снова подтвердила, что не зря входит в список самых привлекательных женщин Латвии.
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