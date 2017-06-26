На днях Санта опубликовала несколько снимков, сделанных на Сардинии, где она сейчас отдыхает. Среди прочих в блоге появилась фотография Замуэле в красном купальнике.

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 22, 2017 at 1:07pm PDT

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 24, 2017 at 7:02am PDT

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 23, 2017 at 6:16am PDT

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 25, 2017 at 7:48am PDT

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jun 25, 2017 at 1:16pm PDT