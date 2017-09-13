Санта, которая активно пользуется Instagram, как правило, не делится в Сети кадрами личной жизни, но охотно демонстрирует свои со вкусом подобранные наряды. Недавно она снова удостоилась множества "лайков", опубликовав снимок в ярко-красном коротеньком платье, подчеркивающем фигуру.
ФОТО: Жена самого богатого человека Латвии снова очаровала публику(30)
Foto: Instagram.com/santazamuele/
Супруга главы правления ABLV Bank Олега Филя, которого называют самым богатым человеком страны, Санта Замуэле продолжает покорять соцсети.
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