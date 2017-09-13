Санта, которая активно пользуется Instagram, как правило, не делится в Сети кадрами личной жизни, но охотно демонстрирует свои со вкусом подобранные наряды. Недавно она снова удостоилась множества "лайков", опубликовав снимок в ярко-красном коротеньком платье, подчеркивающем фигуру.

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Sep 9, 2017 at 2:27pm PDT

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Aug 25, 2017 at 10:48am PDT

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Aug 13, 2017 at 7:30pm PDT

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Sep 12, 2017 at 11:54am PDT

A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jul 11, 2017 at 10:04am PDT