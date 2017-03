ФОТО: Знаменитые латвийцы покинули родину в поисках тепла

Skaisti, maģiski, vēsturiski un atmiņā paliekoši! It will always stays in my mind and heart! Going back to home! #lovemyjob #lovemylife #lovemyteam #proudtobelatvian🇱🇻❤️ #egypt #vacationinegypt #gotinspiration #newfriends

A post shared by Samanta Tīna Poljakova (@samantatina) on Feb 5, 2017 at 1:25am PST