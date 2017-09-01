Фотосессия проходила в разных местах Риги, снимки предназначены для нового альбома группы, который планируется выпустить весной будущего года.

Корбейн сотрудничает с Prāta vētra с 2003 года, когда он делал дизайн и фотографии для сингла Colder, однако в последний раз был в Риге 12 лет назад. "На первой фотосессии у меня было ощущение, что мне надо выгуливать пятерых щенков моего друга, - вспоминает первую совместную работу фотограф. - Надо дать им немного поиграться, но в то же время уметь усмирить и осознать привычки каждого. Мне кажется, прогулка получилась славная".

Антон Корбейн известен своими работами для таких групп, как Depeche Mode, U2, Nirvana, Nick Cave and the Bad Seeds, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Coldplay, Arcade Fire, Joy Division и других.