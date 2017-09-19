На днях Наргиз опубликовала в соцсетях снимок 10-летней давности, на котором можно увидеть, что тогда у нее был совсем другой стиль и длинные волосы. Впрочем, одна ее особенность остается неизменной - и тогда, и теперь Закирова остается очень яркой женщиной.

A post shared by NARGIZ (@nargizzakirova_official) on Sep 15, 2017 at 10:39pm PDT