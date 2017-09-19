На днях Наргиз опубликовала в соцсетях снимок 10-летней давности, на котором можно увидеть, что тогда у нее был совсем другой стиль и длинные волосы. Впрочем, одна ее особенность остается неизменной - и тогда, и теперь Закирова остается очень яркой женщиной.
ФОТО: Звезда "Голоса" Наргиз Закирова показала себя с длинными волосами
Foto: Publicitātes foto
Одну из самых ярких участниц телешоу "Голос" Наргиз Закирову зрители привыкли видеть с выбритой головой или тюрбаном, но она умеет удивлять.
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