На премьеру Стюарт пришла с новой стрижкой - очень коротким ежиком. Как пишет британское издание Mirror, столь радикальная смена имиджа была необходима актрисе для роли в фильме Underwater.
ФОТО: Звезда саги "Сумерки" изменилась до неузнаваемости(2)
Foto: Vida Press
На прошедшей в Лос-Анджелесе премьере фильма Personal Shopper актриса Кристен Стюарт, исполнившая в ленте главную роль, удивила публику и папарацци.
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