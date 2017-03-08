ФОТО: Звезда саги "Сумерки" изменилась до неузнаваемости

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Foto: Vida Press На прошедшей в Лос-Анджелесе премьере фильма Personal Shopper актриса Кристен Стюарт , исполнившая в ленте главную роль, удивила публику и папарацци. На премьеру Стюарт пришла с новой стрижкой - очень коротким ежиком. Как пишет британское издание Mirror, столь радикальная смена имиджа была необходима актрисе для роли в фильме Underwater.

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