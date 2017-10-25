На этой неделе внимание общественности привлекли новые работы латвийского фотографа Юлии Дмитренко, которая ранее уже представляла свои чувственные фотопроекты. В этот раз ей позировала российская танцовщица Анастасия Вядро.

Анастасия - танцовщица и хореограф, ставшая популярной после участия в теле-шоу "Танцы на ТНТ". Во время посещения Риги она откликнулась на приглашение Юлии провести фотосессию на берегу Даугавы.

Как сообщила фотограф порталу Delfi Izklaide, сначала она вела переписку с танцовщицей по интернету. Анастасии Вядро понравились работы Юлии Дмитренко и они договорились о встрече и совместной работе.

Вместе с Анастасией позировала собака по кличке Алфонс Ангус Хохенбергер, принадлежащая семье музыканта Айгара Граверса и продюсеру Айи Страздини. Большая четвероногая модель во время съемок вела себя прилежно и слушалась команд своей хозяйки. Для информации: вес собаки составляет около 80 кг, а рост российской модели в ботинках на высокой платформе достигает двух метров.

Фотосессия была организована быстро, но результат получился отличным. Поскольку фотосессия проходила в центре Риги, на берегу Даугавы недалеко от Центрального рынка, она привлекла внимание многих прохожих.

Юлия Дмитренко стала известностной летом 2014 года, когда большую популярность получили ее фотографии с моделью на моле в Мангальсале во время бури.