Легенда французской рок-музыки Джонни Холлидей страдает онкологическим заболеванием и в настоящее время проходит курс лечения. Об этом в среду артист сообщил на своей странице в Twitter.

По словам певца, несколько месяцев назад у него обнаружили раковые клетки, из-за чего в настоящее время он проходит лечение. "Меня ведут отличные специалисты, которым я полностью доверяю. На данный момент моей жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС. В конце своего послания исполнитель добавил фразу: "До скорой встречи на сцене".

Ранее Джонни Холлидей перенес две операции во Франции и США - по данным прессы, ему прооперировали спинномозговую грыжу. В 2011 году певец был госпитализирован с приступом тахикардии во время отдыха на острове Сен-Бартелеми.

Джонни Холлидей родился в 1943 году. Его карьера началась в 1960-е годы. В репертуаре певца более тысячи песен. Он записал не менее 100 альбомов, из них почти 70 получили статус "золотых" и "платиновых".