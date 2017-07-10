Принц Эрнст Август Ганноверcкий и его невеста из России дизайнер Екатерина Малышева поженились 6 июля, сообщает Daily Mail.

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Скромная церемония свадьбы 33-летнего аристократа, родственника князя Монако Альбера II и потомка британских монархов — короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской линии, и российского дизайнера прошла в мэрии Ганновера. Присутствовали только родственники и близкие друзья семьи.

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Однако эта церемония стала лишь первым этапом грандиозной свадьбы. На утро субботы была назначена церемония венчания, которая прошла в ганноверской церкви Market Church, затем пара отправилась на карете в замок Херрхаузен, где провела официальный прием, а следующей остановкой стал Мариенбургский замок, где состоялся праздничный ужин.