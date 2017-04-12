Британская газета Daily Mail извинилась перед супругой президента США Меланией Трамп за публикацию в 2016 году недостоверных сведений о том, что в прошлом та занималась эскорт-услугами. Издание также заплатит первой леди денежную компенсацию. Соответствующее заявление размещено на сайте Daily Mail.

"Веб-сайт Mail Online и газета Daily Mail опубликовали 20 августа 2016 года материал, в котором ставилась под сомнение работа Мелании Трамп в качестве профессиональной модели, а также делались предположения, что она предоставляла услуги, выходящие за рамки функций модели. В статье содержалась информация о том, что госпожа Трамп отрицала эти предположения, также эти предположения отрицал и руководитель модельного агентства Паоло Замполи, кроме этого, в статье говорилось, что подтверждений этим заявлениям нет. В статье также содержалось утверждение о том, что господин и госпожа Трамп были знакомы еще за три года до их фактического момента знакомства, а их встреча была срежиссированной.

Мы признаем, что эти обвинения в адрес господина и госпожи Трамп являются ложью и убираем их. Мы извиняемся перед госпожой Трамп за моральный ущерб, который ей принесла наша публикация. Для того, чтобы уладить два выдвинутых против нас госпожой Трамп судебных иска, мы согласились выплатить ей финансовую компенсацию", — говорится в заявлении.

По некоторым сведениям, сумма компенсации, которую газета выплатит Мелании Трамп, составит 2,9 миллиона долларов, сообщает CNN. Изначально Мелания Трамп в своем иске оценила сумму нанесенного ей ущерба в 150 миллионов долларов.