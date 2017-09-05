Суд, прошедший во Франции, постановил, что фотографии, сделанные во время отдыха в Провансе, стали вмешательством в частную жизнь. Помимо этого, судья оштрафовала работников журнала Closer более чем на 100 тыс. евро - это максимально возможная сумма штрафа.

Принц Уильям и Кейт в качестве компенсации получат по 50 тыс. евро. Изначально адвокаты королевской семьи требовали 1,6 млн евро. Также судья приняла решение, что газета La Provence должна выплатить компенсацию в 3 тыс. евро за публикацию фотографий герцогини в купальном костюме.

Французский таблоид Closer и газета La Provence в сентябре 2012 года опубликовали снимки, на которых герцогиня Кембриджская была запечатлена с обнаженной грудью у плавательного бассейна. Фотографии были сделаны во время отдыха герцога и герцогини Кембриджских в замке во Франции в гостях у двоюродного дяди Уильяма лорда Линли.

Публикации вызвали массовое возмущение в Британии, британские СМИ принципиально отказались публиковать эти снимки. Королевская семья также была разгневана публикацией фотографий и инициировала судебное разбирательство.

По обвинениям в нарушении права на личную жизнь перед французским судом предстали шесть человек, причастных к публикации снимков, среди которых бывший редактор Closer, издатель La Provence и фотографы. Слушания дела начались в мае. Всех шестерых признали виновными по предъявленным обвинениям в публикации фотографий.

Как передает Франс-пресс, адвокат ответчиков Пол Альберт Ивейнс настаивал, что снимки представляли пару "в положительном образе" и критиковал "англосаксонскую аргументацию о возмещении ущерба". Редактор журнала Closer Лоранс Пио ранее настаивала, что не видит вреда в публикации фото, добавив, что их никак нельзя назвать шокирующими.

По словам адвоката герцога и герцогини Кембриджских, публикация фотографий была особенно болезненной для принца Уильяма, учитывая как папарацци преследовали его мать - принцессу Диану, пишет Франс пресс. Многие считают, что папарацци отчасти виновны в смерти Дианы, так как водитель ее машины в момент аварии ехал на большой скорости, чтобы оторваться от репортеров.