Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд перенес операцию на поврежденном легком. Врачи оценивают состояние 69-летнего музыканта как удовлетворительное, передает Reuters.

Представитель Вуда заверил, что за гитаристом не потребуется дополнительного ухода и произошедшее никак не повлияет на грядущий европейский тур The Rolling Stones.

"Я весьма благодарен за современное медицинское обслуживание, которое выявило проблему на ранней стадии, и хотел сказать спасибо все врачам, лечившим меня", — заявил Вуд.

Гастроли рокеров по Европе начнутся в Гамбурге, Германия, 9 сентября. Тур получил название No Filter.

В декабре 2016 года The Rolling Stones выпустила 23-й студийный альбом Blue&Lonesome — первый за последние десять лет. В 2012-м коллектив отметил 50-летие. Ронни Вуд стал гитаристом The Rolling Stones в 1975 году, заменив покинувшего группу Мика Тейлора.