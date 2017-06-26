Видимо, не выдержав нападок, Глюк’oZa ответила тем, кто критикует ее любовь к демонстрации своего тела. И объяснила это просто - она любит свое тело и красивые вещи и чувствует себя сексуальной.

A post shared by ГЛЮКОЗА ❤️ (@chistyakova_ionova) on Jun 19, 2017 at 7:30am PDT

A post shared by ГЛЮКОЗА ❤️ (@chistyakova_ionova) on May 19, 2017 at 8:44am PDT

A post shared by ГЛЮКОЗА ❤️ (@chistyakova_ionova) on May 5, 2017 at 2:05am PDT