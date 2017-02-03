Российский рэпер Алексей Долматов, известный под сценическим именем Гуф, высказался об отношениях с Кети Топурией.

Свой комментарий исполнитель опубликовал в социальных сетях. По его словам, издание Life, сообщившее о совместном романтическом отдыхе Кети и Гуфа в Таиланде, просило его ответить на вопросы, но он хочет избежать интерпретаций своих слов.

"Я не знаю даже, как на такое реагировать. Лайфньюз просили меня дать какие-то комментарии по этому поводу, но, зная их умение все переворачивать, я не вступаю с ними в контакт, - написал Долматов в Instagram. - Подавать на них в суд тоже не имеет смысла, они все равно выкрутятся. Я бы, может, даже опять промолчал как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки, чтоб ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезду в Москву и то из их паршивой статейки. Я очень уважаю Кети и её семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне, как человеку и так не с самой лучшей репутацией, такой материал может быть даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого".