Я не знаю даже как на такое реагировать.. Лайфньюз просили меня дать какие-то комментарии по этому поводу, но зная их умение все переворачивать, я не вступаю с ними в контакт. Подавать на них в суд тоже не имеет смысла, они все равно выкрутятся. Я бы может даже опять промолчал как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки чтоб ездить вместе отдыхать. И о том что мы провели отдых на одном острове я узнал только по приезду в Москву и то из их паршивой статейки. Я очень уважаю Кети и её семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне, как человеку и так не с самой лучшей репутацией, такой материал может быть даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого.

