Фотографии, на которых Бибер запечатлен полностью обнаженным, появились в профиле его бывшей девушки, на которую подписаны 125 миллионов человек. Впрочем, Гомес оперативно вернула себе доступ к аккаунту и удалила эротические снимки.

На сегодняшний день Гомес является одной из самых популярных пользовательниц Instagram в мире. Певице удалось вовремя вернуть доступ к своим аккаунтам в соцсетях, чего не скажешь о ее коллегах Майли Сайрус и других звездах, чьи интимные фото в августе появились на сайте Celeb Jihad.

Знаменитости, чьи гаджеты были взломаны хакерами, подают в суд на представителей портала.