Девушка стала одной из многих звезд, чьи интимные снимки появились на сайте Celebrity Jihad в последнее время. Вторжение в частную жизнь является преступлением, хотя сама артистка регулярно появляется на публике полуобнаженной, сообщает Sun.

Представители Майли Сайрус возмущены публикацией ее интимных кадров, несмотря на то, что молодая артистка обожает шокировать публику своими откровенными нарядами, а подчас и вовсе выступает топлесс.

Незадолго до публикации частных фото Сайрус, в Сети появились обнаженные снимки актрисы Эммы Уотсон. Впрочем, позднее оказалось, что эти кадры были частью профессиональной фотосессии, а не материалом из личного архива.

Против представителей Celebrity Jihad не раз подавали в суд, в результате чего портал несколько раз снимал с публикации частные фото тех или иных звезд.

Впрочем, по мнению некоторых журналистов, основную опасность представляет не сайт, который публикует, скорее всего, купленные у хакеров фото, а сами киберпреступники, шантажирующие знаменитостей обнародованием их снимков.