Хакеры выложили в сеть интимное видео из архива Эммы Уотсон

LifeNews |





Foto: Kadrs no video В Сети появилось интимное видео, предположительно, из личного архива известной актрисы и звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон. Кадры с обнажённой девушкой, которая нежится в ванне, были выложены хакерами — пишет портал Life.ru Как уже сообщалось, предположительно, киберпреступники взломали iCloud Эммы Уотсон, где она и хранила интимные кадры.



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