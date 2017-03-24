О взломе рассказала Эшли Чудин, отвечающая за аккаунты Шупетт в соцсетях. По ее словам, кто-то получил доступ в инстаграм кошки и изменил пароль.

Как отмечает издание, хакерских постов на странице Шупетт не появилось. Чудин уже вернула контроль над инстраграмом.

"Не уверена в том, что именно произошло, но я потеряла аккаунт моей драгоценной Шупетт на неделю, и никто не мог видеть, как она прекрасна", – рассказала Чудин. По ее словам, ей повезло, что взломщик ничего не удалил и не опубликовал, "но не всем так везет".

На инстаграм кошки подписаны почти 100 тыс. пользователей, еще более 50 тыс. следят за Шупетт в твиттере.