Покойная актриса рассказала об этом в книге мемуаров The Princess Diarist ("Принцесса, которая вела дневник"), вышедшей незадолго до ее смерти. В интервью журналу GQ он лаконично заявил, что ему было странно, что она написала об этом, однако признал, что "в некоторой степени" она его предупредила, что сделает это. При этом он отказался отвечать на вопрос, предпочел бы он, чтобы Кэрри Фишер умолчала о романе.

Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны" скончалась 27 декабря 2016 года.