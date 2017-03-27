"Я — кретин, который приземлился на рулежную дорожку (часть летного поля, не предназначенная для взлета или посадки)", — признал Форд. Он отметил, что воспринимает произошедшее крайне серьезно.

15 февраля актер едва не врезался на личном самолете в пассажирский лайнер. Авиадиспетчеры указали ему приземлиться на взлетно-посадочную полосу 20-L, однако 74-летний Форд направился к рулежной дорожке. В тот момент там находился авиалайнер с 110 пассажирами и шестью членами экипажа. Расследование произошедшего продолжается.