Продюсер Харви Вайнштейн, который оказался в центре секс-скандала после разоблачительной публикации в The New York Times, полагает, что его подставил младший брат Боб. По мнению старшего соучредителя продюсерской кинокомпании Weinstein Company, младший совладелец пожелал выдавить его из бизнеса и "слил" компромат прессе.

Таблоид TMZ со ссылкой на источники в окружении Вайнштейна пишет, что тот не сомневается в причастности Боба к произошедшему. Как утверждается, все руководство компании было в курсе, что Харви пристает к женщинам, обещая им работу, а затем платит им за молчание. Семь месяцев назад Боб Вайнштейн получил подробный отчет о заключенных таким образом сделках. Харви Вайнштейн даже располагает квитанцией транспортной компании, доставившей документ его брату.

Роберт Вайнштейн, к которому журналисты обратились за публикацией, не признал свою вину. "Мой брат Харви, очевидно, серьезно болен. Я настоятельно призывал его обратиться за профессиональной помощью, поскольку видел, что он в этом нуждается. Его раскаяние и извинения перед жертвами неубедительны. Он зарекомендовал себя как лжец мирового класса и теперь вместо того, чтобы обратиться за помощью, пытается обвинить других".

Добавим, от Харви Вайнштейна, оказавшегося под огнем критики со стороны общественности и голливудских звезд, отвернулись не только родной брат, но и жена. Indie Wire пишет, что дизайнер бренда Marchesa Джорджина Чепмен подала на развод. "Мое сердце разрывается при мысли о всех женщинах, которые испытали огромную боль из-за всех этих непростительных действий. Я решила оставить моего мужа. Теперь мой приоритет - уход за моими маленькими детьми, и я прошу СМИ оградить нас от лишнего внимания", - заявила супруга Харви Вайнштейна.

Чепмен начала встречаться с Вайнштейном в конце 2004 года, после того как тот развелся со своей первой женой Евой Чилтон, с которой у них было трое детей. В новом браке родились еще двое.

Впрочем, было бы неверно утверждать, что разоблаченный продюсер остался в полной изоляции. В его поддержку, к примеру, выступила Линдси Лохан, отчаянно пытающаяся восстановить свою актерскую карьеру после череды скандалов с правонарушениями и наркотиками. "Я сейчас очень переживаю за Харви Вайнштейна и уверена: то, что происходит, - неправильно. Я думаю, Джорджине следовало бы быть сейчас рядом с мужем", - приводит слова Лохан The Daily Telegraph.

Актриса рассказала, что сотрудничала с продюсером при работе над рядом картин и никогда не замечала его сексуальной озабоченности.

По информации The New York Times, Вайнштейн на протяжении десятилетий начиная примерно с 1990 года приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения. Совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера. Компания намерена сменить название и отозвала имя продюсера из выходных данных всех фильмов, в работе над которыми он принимал участие.

65-летний Харви Вайнштейн считался одним из самых влиятельных голливудских продюсеров. На его счету почти 90 фильмов, в числе которых - "Криминальное чтиво", "Джейн Эйр", "Умница Уилл Хантинг", "Влюбленный Шекспир", "Властелин колец", "Банды Нью-Йорка", "Убить Билла", "Город грехов", "Бесславные ублюдки", "Король говорит!", "Джанго освобожденный", "Кэрол", "Война и мир" и другие признанные шедевры.

Сам Вайнштейн публично признал свою вину, попросил прощения у своих жертв и объявил, что намерен уйти из кинобизнеса. В качестве оправдания он сказал, что пришел в мир кино в 1960-е годы, когда "правила были другие" и "так было принято".