В середине октября стало известно, что руководящий совет PGA проголосовал за начало процесса исключения Вайнштейна, которому отводилось 15 дней на подачу апелляции.

После того, как продюсер сам покинул организацию, гильдия решила ввести для него пожизненный запрет. Решение было принято единогласно. PGA назвала свои действия "беспрецедентными" и отметила серьезность, с которой она воспринимает многочисленные сообщения о недостойном поведении Вайнштейна.

Ранее СМИ сообщили, что Академия кинематографических искусств и наук планирует ввести "кодекс поведения" на фоне скандала с Вайнштейном.