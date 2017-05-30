23-летний хоккеист несколько лет проживает в Швейцарии, где выступает за один из ведущих клубов страны "Лугано". На чемпионате мира-2017 в Кельне Мерзликин являлся основным вратарем сборной Латвии, а национальная команда заняла 10-е место.

Именно в Швейцарии Мерзликин и нашел свою любовь - швейцарку Луану Эмануэль Кратигер. Своих отношений пара не скрывает. Латвийский спортсмен на своей страничке в Instagram регулярно публикует совместные фотографии, а недавно поделился с пользователями новыми романтическими кадрами из личной жизни.

A post shared by Elvis Merzlikins (@merzly) on May 26, 2017 at 9:21am PDT

❤️she is all mine 🙋🏼‍♂️ A post shared by Elvis Merzlikins (@merzly) on May 4, 2017 at 2:53pm PDT