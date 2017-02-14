Джекман опубликовал послеоперационную фотографию и призвал своих подписчиков использовать средства для защиты от солнечных лучей.

"С повязкой выглядит хуже, чем без нее, клянусь!" — написал актер. Он добавил, что благодаря постоянным медосмотрам и хорошим врачам его здоровью ничего не угрожает.

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent body checks and amazing doctors, all is well. Looks worse with the dressing on than off. I swear! #wearsunscreen A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) on Feb 13, 2017 at 12:42pm PST

Это уже шестая операция Джекмана, связанная с раком кожи. Предыдущая прошла в феврале 2016-го. Впервые базальноклеточную карциному у артиста обнаружили в 2013 году, когда он по настоянию жены решил удалить бородавку на носу. По словам актера, ему приходится проходить медицинское обследование раз в три месяца.

48-летний актер снялся в таких лентах, как "Робот по имени Чаппи", "Отверженные", "Престиж", "Ван Хелсинг" а также сыграл Росомаху в серии фильмов о мутантах "Люди Икс". 17 февраля состоится премьера спин-оффа "Людей Икс" — "Логан". Джекман исполнил в нем главную роль.

Базальноклеточная карцинома — распространенная медленно растущая форма рака кожи. Вероятность ее появления резко возрастает на тех участках кожи человека, которые регулярно находятся под воздействием солнечных лучей.