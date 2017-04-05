По словам Маккеллена, после смерти Ричарда Харриса он не смог сыграть Дамблдора, поскольку считал, что "Харрис не являлся его большим поклонником".
"Когда меня вызвали и сказали, что заинтересованы мной в фильмах о Гарри Поттере, они не сказали, на какую роль, но я понял, о чем они думали. Я не мог взяться за роль актера, который, как я знаю, не одобрял меня", — сказал Маккеллен.
При этом он отметил, что Майкл Гэмбон — исполнитель Дамблдора в последующих фильмах о Гарри Поттере — "славно" играет директора Хогвартса.
"Иногда, когда я смотрю на плакаты Майкла Гэмбона, актера, который славно играет Дамблдора, мне кажется, что это я", — сказал Маккеллен.
В 2014 году сообщалось, что Альбус Дамблдор признан самым любимым преподавателем британских учителей.