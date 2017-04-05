Британский актер Иэн Маккеллен — исполнитель роли Гэндальфа — заявил, что не мог согласиться на роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере из-за неприязни к нему со стороны первоначального исполнителя этой роли Ричарда Харриса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Би-би-си", передает RadioTimes.

По словам Маккеллена, после смерти Ричарда Харриса он не смог сыграть Дамблдора, поскольку считал, что "Харрис не являлся его большим поклонником".

"Когда меня вызвали и сказали, что заинтересованы мной в фильмах о Гарри Поттере, они не сказали, на какую роль, но я понял, о чем они думали. Я не мог взяться за роль актера, который, как я знаю, не одобрял меня", — сказал Маккеллен.

При этом он отметил, что Майкл Гэмбон — исполнитель Дамблдора в последующих фильмах о Гарри Поттере — "славно" играет директора Хогвартса.

"Иногда, когда я смотрю на плакаты Майкла Гэмбона, актера, который славно играет Дамблдора, мне кажется, что это я", — сказал Маккеллен.

В 2014 году сообщалось, что Альбус Дамблдор признан самым любимым преподавателем британских учителей.