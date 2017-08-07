По словам источника издания, решение о разрыве принял Маск. "Между Эмбер и Илоном все кончено, - цитирует своего информатора The Daily Mail. - Она чувствует себя опустошенной. Это было его решение, принятое около недели назад. Он узнал кое-что о поведении Эмбер, с чем не хочет смириться".

Источник также сообщил, что Херд может быть очень манипулятивной и эгоистичной.

Отношения 46-летнего миллиардера и 31-летней актрисы начались вскоре после его развода с актрисой Талулой Райли в конце 2016 года, напоминает издание. В апреле этого года пара подтвердила свой роман публикацией совместных снимков в соцсетях.

Представитель Маска, как отмечает газета, от любых комментариев отказался.