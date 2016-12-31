Новогодний телеэфир почти на всех телеканалах, вещающих на русском языке, строится по жестким правилам. Любимые старые комедии, несколько новых фильмов, новогоднее шоу с шампанским, конфетти и до боли знакомыми лицами, много юмора, мультфильмы. И "Ирония судьбы". Портал Delfi решил проверить, правда ли, что от фильма Эльдара Рязанова на этих выходных будет не скрыться.

В этом году и российские, и латвийские каналы решили не размениваться на сиквелы и спиноффы, показав только классику - никакой "Иронии судьбы-2" или "Джентльменов, удачи!". Однако ситуация, при которой на каком-то канале обязательно попадешь на "Иронию судьбы", выглядит явным преувеличением.

Намного выше шансы увидеть Ивана Урганта и Сергея Светлакова в одной из многочисленных "Елок" ("Телеканал Деда Мороза" в пакете Lattelecom вообще будет крутить "Елки" без перерыва).

Другой классический новогодний жанр - концерты эстрадных юмористов или, в последние годы, стендап-комиков. Кто именно и в каких количествах появится на экране, подсчитать невозможно (потому что сборные "голубые огоньки" список участников не раскрывают). Но если говорить о сольных программах, то ПБК и РЕН Балтия обеспечат поклонников шутками от Михаила Задорнова и Лиона Измайлова сотоварищи. Юмористы нового поколения - Comedy Club со всеми подразделениями и "Уральские пельмени" - закроют собой эфир сразу нескольких каналов. Гвоздь воскресного вечера - КВН на "Первом Балтийском".