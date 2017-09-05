В сентябре вы приезжаете в Эстонию с концертом, причем приезжаете вы к нам довольно часто. Для вас Эстония — это заграница, или уже привычное место?

Эстония — это наш сосед, о чем речь. Я отношусь к Эстонии с уважением, и доехать не проблема. Наши артисты довольно часто выступают у вас.

В одном из своих интервью вы говорили, что во времена СССР жители России считали Эстонию заграницей. Сейчас это не так?

Сейчас все границы открыты, едь куда хочешь, так что нет, не так. В свое время, да, к Прибалтике относились как к западным территориям.

А как к нам тогда относятся в России? Считают ли нас Европой?

Не знаю…Зачем мы все время напоминаем, что мы Европа? По территории да, половина России тоже Европа, и что? Лучше бы думали, как сделать уровень жизни как в Европе. У нас сейчас открыты границы, не зря из Латвии уехало больше 100 000 человек…

Если я правильно поняла, то вы смотрите конкурс "Евровидение". В прошлом году ни Эстония, ни Латвия не прошли в финал конкурса. Как вам кажется, почему?

Ну а где трагедия-то? Не прошли и не прошли. Что было бы, если бы они получили седьмое, пятое или шестнадцатое место? Я на это смотрю с легкой улыбкой. Посмотрите на победителей, которые заняли первые места. Где они, где? Я не слышал, чтобы кто-то из них стал звездой, кроме группы ABBA в свое время. Эти голосования… каждый голосует за своих. Посидели, посмотрели, а на второй день забыли.

А как вам победитель этого года?

Он запоминается, потому что он нестандартный. Он просто спел лирическую песню и выиграл, это хорошо. А то у шведов уже монополия, они делают стандартные евро-аранжировки, и на этом все строится. Сейчас слишком большое внимание уделяется различным спецэффектам, свету, дыму — вот что выходит на первый план. А должен выходить голос.

То есть вам понравилось выступление победителя?

Ну…нормальное. Но пара дней - и уже забыли. Есть другие исполнители, другие записи. Диски выпускают тысячами, даже уследить за всеми нельзя.

Как вы думаете, почему артистам из Прибалтики тяжело пробиться на Западе и в России?

Нужно родиться сильным певцом, тогда и добьетесь своего. Могу вам сказать, что оперные певцы и дирижеры из Латвии известны по всему миру. Вообще классическая музыка из Прибалтики котируется по всему миру.

Я просмотрела список победителей "Новой волны" и, к сожалению, не нашла там ни одного известного имени, кроме, разве что, Джамалы. Почему конкурс не помог артистам стать всемирно знаменитыми?

Конкурс может дать только какой-то прыжок. А кто дальше будет работать с певцами, кто будет делать им репертуар и записи? Это все стоит больших денег. Если вас не покажут по телевидению, о вас никто и говорить не будет. У нас в Латвии есть один певец, которому все же удалось пробиться на российский рынок благодаря программе "Точь-в-точь" и подобным. Это Интарс Бусулис. Дай Бог и другим.

Одной из причин, по которой вы покинули "Новую волну", стала неприязнь властей к этому конкурсу. Перенеслось ли подобное отношение на фестиваль Лаймы Вайкуле?

Пока у этого фестиваля не особо удачное начало, о нем надо много думать. Я не хочу об этом говорить, но не думаю, что он стал лучше, чем "Новая волна", пока что это просто концерт.

А вам самому не обидно? Вы столько времени потратили на "Новую волну", потом ушли, а конкурс перенесли в Россию…

Нет. Я считаю, что, как говорят музыканты, он свое уже отпел.

Во многих других странах, например в США, политические лидеры хорошо общаются с артистами и даже сотрудничают с ними. Как с этим обстоят дела в Латвии? Ведь, несмотря на ваш статус, вам все же полностью не вернули потерянные деньги.

Ну что может государство? Лучше эту тему не поднимать… Если я буду говорить о том, сколько зарабатывают наши артисты и музыканты, будет плохо. Я поеду в Эстонию, может там правительство мне поможет? (смеется)

За свою жизнь вы играли и королям, и президентам. Какое выступление вы считаете самым важным за свою карьеру?

Выступления для простых людей. Недавно я выступал у нас в провинции, это был интересный концерт. Когда ты видишь народ, несколько тысяч человек… это самое-самое-самое лучшее, что может быть. Я играл и Андропову, и Брежневу, просто не обращаю на это внимания. Хотя и имею множество званий. Я к этому отношусь с уважением, это история — и до свидания.