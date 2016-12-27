Народная артистка России Ирина Мирошниченко опровергла информацию о своей госпитализации, сообщает РИА Новости.

"Все эти сплетни — какой-то дикий розыгрыш. Я работаю, оставьте меня в покое", — заявила актриса.

Ранее в тот же день пресс-служба МХТ имени Чехова, в котором работает артистка, заявила, что Мирошниченко отправилась в больницу с высокой температурой, сообщает ТАСС. В театре отметили, что ее должны были выписать сегодня.

74-летняя Ирина Мирошниченко снималась в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре". В 2008-м она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.