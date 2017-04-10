Как сообщает издание, пол и имя младенца пока держатся в секрете. Кроме того, о появлении малыша на свет СМИ узнали лишь спустя две недели после родов.

О том, что пара ждет ребенка, сообщалось в декабре 2016 года.

Роман Шейк и Купера начался в 2015 году.

31-летняя Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, — уроженка города Еманжелинск Челябинской области. С 2007-го она ежегодно снимается для американского журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Lacoste, La Perla. В настоящее время Шейк представляет косметическую марку Avon и является одним из "ангелов" Victoria's Secret.

42-летний Купер — американский актер, четырехкратный номинант на премию "Оскар" за роли в фильмах "Мой парень — псих" (2012 год), "Афера по-американски" (2013 год), "Снайпер" (2014 год) и как один из продюсеров последнего в категории "Лучший фильм". Популярность получил, снявшись в фильмах "Обещать — не значит жениться", "Все о Стиве", "Мальчишник в Вегасе", "Дело №39", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Команда-А".