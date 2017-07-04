Исполнительница роли Сансы Старк узнала об оральном сексе из сценария "Игры престолов"

Актрисе Софи Тернер было 12 лет, когда она прошла пробы и получила роль в популярном сериале "Игра престолов". Ей было 15, когда первые серии с ее участием вышли в эфир. Сейчас, когда Софи исполнился 21 год, она призналась в интервью Sunday Times, что роль Сансы Старк стала для нее пособием по сексуальному просвещению.

Foto: Kadrs no filmas

"В первый раз я узнала об оральном сексе, когда прочитала сценарий. Я подумала - ого, и люди это делают? Это увлекательно!" - рассказала актриса.

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В пятом сезоне поклонников сериала шокировала жестокая сцена изнасилования Сансы Старк ее мужем. Сейчас Софи Тернер говорит, что она "наивно и равнодушно" отнеслась к работе над этим эпизодом, потому что никогда не сталкивалась с сексуальным насилием, как и близкие ей люди.

Foto: Kadrs no filmas

Поначалу, призналась Тернер, она была против показа сцены насилия, однако скоро передумала, надеясь, что десакрализация темы сексуального насилия на телевидении придаст сил людям, которые пережили такое в реальности.

Foto: Kadrs no filmas

Актриса подтвердила журналистам слухи о своем романе с музыкантом Джо Джонасом и отметила, что отношения с бойфрендом помогли нормализовать ее жизнь, в которой начиная с подросткового возраста "доминировала "Игра престолов".

В сериале "Игра престолов" по романам Джорджа Мартина Санса Старк является одним из центральных персонажей. Ранее Софи Тернер подтверждала, что ее персонаж появится в последнем сезоне шоу.