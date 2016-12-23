Барду Александру Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве по уголовному делу о недостроенном коттеджном поселке "Бухта Квинс" под Екатеринбургом. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник. Сейчас шансонье задержан.

Обвинение выдвинуто по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере").

Вопрос о мере пресечения будет решен в пятницу, 23 декабря.

В четверг Новиков несколько часов находился в Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области, где поучаствовал в нескольких очных ставках.

Бард был соучредителем компании "Дигитал-ай", которая выступала застройщиком "Бухты Квинс". Ему также принадлежит земля, на которой должен был быть возведен поселок. Проект был заморожен, и партнера Новикова, бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова, обвиняют в хищении 41 миллиона рублей пайщиков.